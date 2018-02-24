Real Madrid, yeni sezonun transfer hazırlıklarına şimdiden başladı! İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in Lazio'da başarılı bir performans sergileyen Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmek istediğini iddia etti.
22 yaşındaki orta saha, bu sezon Lazio ile 2021 yılına kadar sözleşme uzatmıştı. İspanyol ve İtalyan basını, Savic'i almak isteyen takımların 100 milyon Euro ödemesi gerektiğini belirtiyor.
Sergej Milinkovic-Savic, 2015 yılında 18 milyon Euro'ya transfer olduğu Lazio formasıyla bu sezon 32 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist üretti.
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22 yaşındaki orta saha, bu sezon Lazio ile 2021 yılına kadar sözleşme uzatmıştı. İspanyol ve İtalyan basını, Savic'i almak isteyen takımların 100 milyon Euro ödemesi gerektiğini belirtiyor.
Sergej Milinkovic-Savic, 2015 yılında 18 milyon Euro'ya transfer olduğu Lazio formasıyla bu sezon 32 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist üretti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın