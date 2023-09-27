İspanya Ligi'nde 7. hafta maçında Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Real Madrid oldu.



Ev sahibi Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Brahim Diaz ve 54. dakikada Joselu kaydetti.



Real Madrid'da David Alaba, 41. dakikada sakatlandı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. Lucas Vazquez oyuna girdikten 4 dakika sonra ilk golün asisini yaptı.



İspanyol ekibinde ikinci kez sakatlanan milli futbolcumuz Arda Güler, maç kadrosunda yer almadı.



Sakatlığını atla5an Vinicius Junior, 57. dakikada Joselu'nun yerine oyuna dahil oldu.



Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 17'ye yükseltti. Las Palmas 5 puanda kaldı.



İspanya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Real Madrid, lider Girona'ya konuk olacak. Las Palmas, Celta Vigo'yu ağırlayacak.



