Real Madrid, Kessie için devreye girdi!

Real Madrid, Milan forması giyen Franck Kessie için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Kessie için devreye girdi!
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15 Kasım 2021 00:10
İtalya Ligi Serie takımlarından Milan'da orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin sözleşmesi için kriz yaşanıyor.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Milan ile sözleşmesini uzatmayan Kessie için devreye girdi ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Öte yandan haberde Real Madrid'in Kessie transferi için PSG ile yarışa gireceği kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Serie A'da 9 maça çıktı ve 2 gol attı.


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