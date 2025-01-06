Real Madrid'in yeni hedefi Abdukodir Khusanov

Lens forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Abdukodir Khusanov, Avrupa devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.



Genç stoper için son olarak Real Madrid iddiası gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, Real Madrid, Khusanov ile ilgileniyor. İspanyol devinin transfer için temaslara başladığı belirtildi.



İLGİLENEN DİĞER TAKIMLAR



Abdukodir Khusanov ile Real Madrid dışında Newcastle United, Manchester City, Bayer Leverkusen, Napoli, Juventus ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği kaydedildi. Bu ekipler arasından özellikle Newcastle United ve Manchester City'nin transfer için istekli olduğu aktarıldı.



LENS'TEN AÇIKLAMA



Lens CEO'su Pierre Dreossi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplerde ayrılmalar olur. Khusanov ayrılacak, henüz büyük bir teklif gelmedi. Gidenler olacak ama gelenler de olacak. Avrupa'yı hedeflemek için fazlasıyla yeterli kalitede bir kadromuz olacak. Ofansif olarak da kendimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız. Ligdeki en iyi savunmaya sahibiz. Khusanov ayrılacak ama kulübümüzde hala çok sayıda değerimiz var. Yeni gelenlerle birlikte lig için daha donanımlı olacağız. Khusanov'un gitmesi gerekiyorsa, bu her şeyden önce ekonomik bir denge bulmak içindir." demişti.



Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Khusanov'un kulübü Lens ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Lens'te bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.



