UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki karşılaşmayı İspanyol devi 2-0'lık sonuçla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Federico Valverde ve 90. dakikada Marco Asensio attı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Leipzig iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Grubun bir sonraki haftasında Real Madrid, bu kez Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Leipzig, sahasında Celtic ile karşılaşacak.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Federico Valverde ve 90. dakikada Marco Asensio attı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Leipzig iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Grubun bir sonraki haftasında Real Madrid, bu kez Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Leipzig, sahasında Celtic ile karşılaşacak.
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