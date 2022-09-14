UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Real Madrid, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki karşılaşmayı İspanyol devi 2-0'lık sonuçla kazandı.



Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Federico Valverde ve 90. dakikada Marco Asensio attı.



Bu sonucun ardından Real Madrid, grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Leipzig iki maç sonunda puanla tanışamadı.



Grubun bir sonraki haftasında Real Madrid, bu kez Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Leipzig, sahasında Celtic ile karşılaşacak.





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