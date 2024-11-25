Real Madrid'e Vinicius'tan kötü haber!

Real Madrid'de Vinicius Junior, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'e Vinicius'tan kötü haber!
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25 Kasım 2024 14:16
Son güncelleme 25 Kasım 2024 14:25
Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Vinicius Junior'dan İspanyol devine kötü haber geldi.

Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta formasından uzak kalacak.

Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

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