Real Madrid'e Vinicius'tan kötü haber!

Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Vinicius Junior'dan İspanyol devine kötü haber geldi.
Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta formasından uzak kalacak.
Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.
Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta formasından uzak kalacak.
Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.
🚑Rodrygo 2 hafta yok.
🚑Vinicius 3 hafta yok.
🚑Lucas Vazquez 1 hafta yok.
🚑David Alaba 1.5 ay yok.
🚑Eder Militao sezonu kapattı.
🚑Daniel Carvajal sezonu kapattı.
🚑Aurelien Tchouameni geri dönüşü belirsiz.
Real Madrid'in sakat oyuncu listesi pic.twitter.com/bh6urqBAIo
— Sporx (@sporx) November 25, 2024