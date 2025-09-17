Real Madrid'e Trent Alexander-Arnold şoku!

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynadığı Marsilya maçında sakatlanan Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.
Eflatun-beyazlılar, İngiliz sağ bekin sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.
26 yaşındaki İngiliz yıldızın, 6 ile 8 hafta arasında sahalarda uzak kalması bekleniyor.
Eflatun-beyazlılar, İngiliz sağ bekin sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.
26 yaşındaki İngiliz yıldızın, 6 ile 8 hafta arasında sahalarda uzak kalması bekleniyor.