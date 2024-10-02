Real Madrid'e Fransa'da soğuk duş: 14 maç sonra kayıp

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lille, konuk ettiği Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e Fransa'da soğuk duş: 14 maç sonra kayıp
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02 Ekim 2024 23:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lille, Real Madrid'i konuk etti.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Sporting'e 2-1 yenilen Lille, 3 puana yükseldi. İlk maçında Stuttgart'ı 3-1 yenen Real Madrid ise 3 puanda kaldı. 

ARDA GÜLER, 67'DE GİRDİ 

Öte yandan Milli futbolcumuz Arda Güler, 67. dakikada oyuna girdi.



14 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra ilk kez kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Lille  ise aynı haftada Atletico Madrid'e konuk olacak.
 



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