Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!

İspanya ekibi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.
Geçen sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.
Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.
Geçen sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.