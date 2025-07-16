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Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!

Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, omzundan ameliyat edildi. İngiliz oyuncu, sahalardan 3 ay uzak kalacak.

calendar 16 Temmuz 2025 19:55
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'e Bellingham'dan kötü haber!
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İspanya ekibi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti.

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