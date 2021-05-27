Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

Real Madrid'de teknik direktör Zidane görevinden istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 13:07
Real Madrid'de Zidane dönemi resmen sona erdi. Real Madrin yaptığı açıklamada, Zidane'nın istifa ettiğini açıkladı; "Zidane'nın kararına saygı duyuyoruz, Real Madrid'e kattığı her şey için kendisine büyük bir minnet duyuyoruz. Real Madrid, Zidane'nın evidir ve bu her zaman böyle kalacak"

Real Madrid'de Zidane'nın ayrılığının ardından takımın başına Inter'den ayrılan Conte'nin geçmesi bekleniyor. 
İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane'ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.