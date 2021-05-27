Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi

💥💥Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörlüğünden istifa etti.



🏆🏆🏆 Şampiyonlar Ligi

🏆🏆 La Liga

🏆🏆 İspanya Süper Kupası

🏆🏆 UEFA Süper Kupası

🏆🏆 Kulüpler Dünya Kupası pic.twitter.com/lWq6cBVeU4



— Sporx (@sporx) May 27, 2021

Real Madrid'de Zidane dönemi resmen sona erdi. Real Madrin yaptığı açıklamada, Zidane'nın istifa ettiğini açıkladı; "Zidane'nın kararına saygı duyuyoruz, Real Madrid'e kattığı her şey için kendisine büyük bir minnet duyuyoruz. Real Madrid, Zidane'nın evidir ve bu her zaman böyle kalacak"Real Madrid'de Zidane'nın ayrılığının ardından takımın başına Inter'den ayrılan Conte'nin geçmesi bekleniyor.İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane'ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.