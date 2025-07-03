Real Madrid'de yeni başantrenör Sergio Scariolo

İspanya Liga Endesa'da şampiyonluğa ulaşmasına rağmen EuroLeague'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Real Madrid'de koç değişikliğine gidildi.



Chus Mateo ile yolların ayrıldığını açıklayan Real Madrid, takımın başına Sergio Scariolo'nun getirildiğini açıkladı.



Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada Sergio Scariolo ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Şu anda İspanya Milli Takımı'nın başında bulunan Sergio Scariolo'nun EuroBasket sonrası Real Madrid'in başına geçeceği ifade edildi.







