Real Madrid'de yaz transfer dönemi hareketli geçecek!

İspanya La Liga devi Real Madrid, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.



İspanyol kaynak Relevo'ya göre Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki ana hedefi Jude Bellingham...



Madrid yönetiminin yazın İngiliz oyuncu için mümkün olan tüm kaynakları devreye sokacağı belirtildi.



ASENSIO İLE UZATACAK!



Haberde takımın yıldız ismi Marco Asensio ile sözleşme uzatılmak istendiği belirtiliyor.



HAZARD AYRILACAK



Ayrıca Eden Hazard'ın yazın takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.



Jude Bellingham, Bundesliga'da Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 9 gol ve 5 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ