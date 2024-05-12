Real Madrid'de iki yıldıza sözleşme çağrısı!

Real Madrid taraftarları, Toni Kroos ve Luka Modric için, "Takımda kalın." çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de iki yıldıza sözleşme çağrısı!
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12 Mayıs 2024 13:00
İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupa sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

Real Madridli taraftarlar, kutlamalar sırasında takımın iki deneyimli ismi Toni Kroos ve Luka Modric'e çağrıda bulundu. Taraftarlar, iki yıldız futbolcu için, "Takımda kalın." tezahüratları yaptı.

Kroos ve Modric'in, Real Madrid ile sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Kutlamalar sırasında Kroos ve Modric


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