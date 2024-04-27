Real Madrid'de büyük çıkmaz: Alphonso Davies

Yaz transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Real Madrid için flaş bir gelişme yaşandı.



Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer yapabilmesi için sol bekteki Ferland Mendy'nin satılması gerektiğini yazdı.



Mevcut durumda Madrid devinin Kanadalı oyuncuya bonservis ücreti ödemek istemediği belirtildi.



BEDAVA ALMAK İSTİYOR



Florentino Perez yönetimi, sözleşmesi 2025 yılınd bitecek oyuncuyu bedava kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı aktarıldı.



Ferland Mendy'nin yaz transfer döneminde iyi bir fiyata satılması halinde Davies için girişim yapabileceği kaydedildi.



23 sol bek, bu sezon Bayern Münih'te 36 maça çıktı ve 1 gol, 4 asist yaptı.





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