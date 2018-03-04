La Liga'da 27. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 24. dakikasında Gareth Bale ile öne geçen Real Madrid, Ronaldo 45. dakikada bir gol daha buldu ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 47. dakikasında Remy'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Getafe, Portillo'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.Son sözü ise 78. dakikada Cristiano Ronaldo söyledi ve Real Madrid, Getafe'yi 3-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 54'e çıkardı. Getafe ise 36 puanda kaldı.