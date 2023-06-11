Raznatovic: 'EuroLeague'de yıldız kalmayacak'

Sırp menajer Misko Raznatovic, Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu bir podcast'te açıklamalarda bulundu.



Avrupa basketbolunun geleceği konusunda endişeli olduğunu söyleyen Raznatovic, "EuroLeague doğru yolda gitmiyor. Genç oyuncular çok az oynuyorlar ve NBA'e çok erken gidiyorlar. Gelecek yıllarda Avrupa'ya çok az oyuncu gelmeye başlayacak ve EuroLeague, yıldızı olmayan bir lig haline gelecek. Bu yıl ligde büyük oyuncular olduğu için değil, büyük takımlar ile küçük takımlar arasında az fark olduğu için eğlenceli gözüktü. Avrupa basketbolunun geleceği konusunda çok endişeliyim." dedi.



NBA, AVRUPA'YA GELİR Mİ?



Daha sonra NBA'in, Avrupa'ya genişlemesi hakkında konuşan Sırp menajer, "Bu konu her zaman Avrupa basketbolunun hayali olmuştur ancak gerçekçi bir beklenti değil, NBA seviyesi çok yukarıda. Neden Avrupa'ya gelsinler ki?" sözlerini sarf etti.





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