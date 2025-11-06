Rayyan Baniya için büyük fırsat!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir giriş yaptı.
Her şey yolunda giderken Stefan Savic'in Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık kulüpte tatları kaçırdı.
İLK 11 FIRSATI
Bu sakatlıkla birlikte geçen yıl Palermo'ya kiralanan Baniya, bu sezon ilk kez ilk on birde sahaya çıkma fırsatı yakalayacak.
26 yaşındaki stoper, Savic'in sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alabilir. Baniya, G.Saray derbisinde önemli müdahaleler yapmıştı.
