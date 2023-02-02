Ravil Tagir, Belçika Ligi'nde göz dolduruyor

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in 1.5 yıllığına Belçika Pro Lig takımlarından Westerlo'ya kiraladığı Ravil Tagir, yükselen grafiği ile gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Belçika Pro Lig'in 23'üncü haftasında Westerlo'nun Mechelen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ravil Tagir, sergilediği performans ile tam not aldı. Karşılaşmada takımının attığı 2'nci golde asisti yapan isim olan Tagir, 56 pasta 53 isabet ile oynarken, mücadeleyi 3 top çalma, 1 pas arası ile bitirdi. Karşılaşmada 8.0 puan alan genç oyuncu, haftanın en iyi defans oyuncusu olmayı başardı.

Ravil Tagir, Westerlo formasıyla Belçika'da yakaladığı istikrar ile gelişimini sürdürüyor. Bu sezon Belçika ekibinin ligde oynadığı 23 maçın 19'unda süre alan 19 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların 16'sına ilk 11'de başladı. Özellikle Dünya Kupası arasının ardından ligde oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Tagir, Westerlo'nun kalan maçlarda savunmadaki en büyük kozlarından birisi olacak.