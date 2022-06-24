"OKAN BURUK, GALATASARAY'IN DNA'SINI BİLİYOR"

"YÖNETİM NET BİR MESAJ VERDİ"

"ÖZBEK HATA YAPMAK İSTEMEZ"

"GALATASARAY İLE HİÇBİR ZAMAN PARA KONUŞMADIM"

"ARDA ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPAR"

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen, sarı-kırmızılı taraftarların 'Baba Raşit' lakabıyla andığı teknik direktör Raçıklamalar yaptı.Çetiner, Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirmesini değerlendirdi. Çetiner, Galatasaray yönetiminin net bir mesaj verdiği görüşünde.Galatasaray'ın Okan Buruk'u tercih etmesine mutlu olduğunu dile getiren Çetiner, "" dedi.Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın Domenec Torrent'in görevine son verip yerli bir teknik adamla anlaşmasını ise "" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılıların başarılı olmak için iyi bir planlama yapacağını öngördüğünü söyleyen Raşit Çetiner, "" diye konuştu.Futbolculuk döneminde Galatasaray ile para konuşmadığını vurgulayan Raşit Çetiner, "" dedi.Bilindiği üzere Arda Turan'ın sportif direktör yardımcısı olacağı konuşuluyor. Çetiner bu konuda, "" diyerek sözlerini tamamladı.