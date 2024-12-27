Ranieri'den Pellegrini açıklaması!

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Milan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, ayrılığı gündeme gelen takım kaptanı Lorenzo Pellegrini için, "Pellegrini'ye güveniyorum ama teklif gelirse diğer herkes gibi bunu değerlendiririz. En önemli şey onun mutlu olması, umarım Roma'da bizimle kalır." ifadelerini kullandı.



SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI



Roma'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Pellegrini, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İtalyan oyuncunun Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



