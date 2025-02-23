Rangers'ta Fenerbahçe öncesi flaş ayrılık!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sky Sports'un haberine göre; Rangers, Fransız teknik direktörü Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı.
Habere göre; Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı.
İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Rangers'ı konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.
Sky Sports'un haberine göre; Rangers, Fransız teknik direktörü Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı.
Habere göre; Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı.
İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Rangers'ı konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.
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