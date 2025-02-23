Rangers'ta Fenerbahçe öncesi flaş ayrılık!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rangers'ta Fenerbahçe öncesi flaş ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 22:17
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Rangers, Fransız teknik direktörü Philippe Clement ile yollarını ayırma kararı aldı.

Habere göre; Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı.

İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Rangers'ı konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.

 





*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery