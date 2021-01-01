Randle ve Knicks, bu yaz sözleşme uzatmayı konuşabilir!

New York Knicks ve Julius Randle'ın, bu yaz döneminde bir sözleşme uzatması üzerine görüşmeyi planladıkları iddia edildi.



Bu sezon temel maaşı 18.9 milyon dolar olarak bilinen Randle, 2 milyon dolarlık ikramiye daha alacak.



Knicks, Randle'ın sözleşmesine dört yıl daha ekleyebilecek olsa da, maksimum yüzde 20'ye varan bir zam verebileceği için bu alanda sınırlı durumda.



Knicks, Randle'ın gelecek sezon için 19.8 milyon dolarlık maaşını garanti ederse, dört yıl için 106 milyon dolar garantili para ekleyebilir ve teşvikler dahil edildiğinde, 26 yaşındaki oyuncu beş yıl içinde 140 milyon dolar kazanabilir.



Randle, Knicks ile 2022 yaz dönemine kadar bekleyerek beş yıllığı 201.5 milyon dolarlık bir anlaşma yapabilir. Bunu tercih etmezse, başka bir ekiple dört yıllığı 149.4 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayabilir.



Hem Knicks hem de Randle'ın, ortaklıklarını genişletmekle ilgilendikleri belirtiliyor.



