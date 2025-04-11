RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak
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11 Nisan 2025 15:17
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.  
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 42 puanla 6. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakayı kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında almayı hedeflediği puan ya da puanlarla Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürmeye çalışacak.

Beşiktaş'a karşı 4 maçtır kazanamıyor

RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım ile oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.

Deplasmanda zorlanıyor

Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda 14 puan elde edebildi.

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 13 maçın 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Beşiktaş'ı yendiği takdirde bu sezon dış sahada ilk kez üst üste galibiyet sevinci yaşayacak.

 
 
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