RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.
Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.
Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.
SAVUNMADA 2 ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan 18 Ekim Cumartesi günkü müsabakada yararlanamayacak.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.
LİGDE SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
LİGDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.
SEKİZ MAÇTA 20 GOL ATIP, 3 GOL YEDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı.
Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin (2) ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
HAFTA İÇİNDE BODO/GLIMT'İ KONUK EDECEK
Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu-lacivertliler karşısında deplasmanda verecek sarı-kırmızılı ekip, sonrasında "Devler Ligi"nde sahne alacak.
Şok Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, üçüncü haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabasını kazanarak Bodo/Glimt karşılaşmasına moralli çıkmayı hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un UEFA Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek Başakşehir müsabakasında milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını dinlendirmesi veya az süre vermesi bekleniyor.
UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon play-off eleme turunda veda eden Başakşehir, Süper Lig'in geride kalan bölümünde de beklentileri karşılayamadı.
Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. RAMS Başakşehir, haftaya bir maçı eksik 6 puanla 13. girdi.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Galatasaray'a Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatarak kötü gidişine son vermeye çalışacak.
35. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 18 Ekim Cumartesi günü 35. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
Rebakke Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.
BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR
RAMS Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 27, ev sahibi ekip ise 23 gol attı. İki takım arasında geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.
SON 6 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.
Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-18 sezonunda 5-1, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında da 4-0 yendi.
RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray yönetiminden 40 milyon euroluk operasyon!
-
9
Beşiktaş, iki transferde sona yaklaştı!
-
8
Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"
-
7
Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"
-
6
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
-
5
Galatasaray'da ibra kararı!
-
4
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!
-
3
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog
-
2
Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
-
1
RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
- 19:33 Franco Tongya: "Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik"
- 19:30 Okan Buruk: "Birçok oyuncuyu dinlendirdik"
- 19:29 Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
- 19:21 Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
- 19:18 Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
- 19:16 Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
- 19:03 Hull City giderek toparlıyor
- 19:00 Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
- 18:58 Erling Haaland futbolu kırdı!
- 18:56 Trabzonspor'dan ligde seri!
- 18:49 Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 3'te 3 yaptı!
- 18:48 RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
- 18:40 Vakıfbank, Beşiktaş'a karşı set vermeden galip!
- 18:34 Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
- 18:27 Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
- 18:25 Leipzig, Baumgartner ile üç puanı kaptı!
- 18:20 Cengiz Ünder, 11 başladığı ilk maçta golünü attı!
- 18:14 Beşiktaş'ta Svensson, iki maç sonra yeniden formanın sahibi
- 18:09 Rıdvan Yılmaz'dan 1259 gün sonra bir ilk!
- 18:08 Selçuk İnan: "Zor bir deplasmanda kazandık"
- 18:06 Fenerbahçe Opet, Kocaeli deplasmanında hata yapmadı!
- 17:55 Sakaryaspor'dan 6 gollü galibiyet
- 17:35 Karşıyaka, Bosna Hersekli basketbolcu Nemanja Gordic'i transfer etti
- 17:14 Bodo/Glimt, Galatasaray öncesi farklı kazandı!
- 17:12 Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'a set vermedi!
- 17:09 Van Spor - Pendikspor maçında eşitlik!
- 17:08 Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonluğuna son 1 yarış!
- 17:03 Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
- 17:02 Manisa'da kazanan çıkmadı
- 16:50 Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
- 16:47 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki!
- 16:41 Beşiktaş GAİN, galibiyet serisini sürdürdü!
- 16:35 Belçika'da maç tatil: Hakeme madde atıldı!
- 16:32 Kocaelispor, galibiyeti sevdi! Tayfur Bingöl şov yaptı
- 16:31 Anadolu Efes'e Georgios Papagiannis'ten kötü haber!
- 16:29 Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
- 16:18 Emircan Haney'den tarihi başarı!
- 16:14 Süper Lig'den teklif aldı mı? Albert Riera açıkladı!
- 16:04 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 11'ler
- 15:52 Beşiktaş - Gençlerbirliği: 11'ler
- 15:42 Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
- 15:19 Samsunspor, Kayseri deplasmanında!
- 15:15 Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı seçimi!
- 15:10 Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk maçında!
- 15:02 Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"
- 14:52 Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında çıkış arıyor!
- 14:40 Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"
- 14:35 Fenebahçe'de Talisca ile ayrılık kararı: İşte 2 nedeni!
- 14:30 Galatasaray'dan geleceğe yatırım transferi: Matvey Kislyak!
- 14:28 Fenerbahçe'den İspanya çıkarması: Ceballos!
- 14:24 Galatasaray'da Icardi hırs küpü!
- 14:23 Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı!
- 14:17 Fenerbahçe, 7 eksikle Karamgümrük'e karşı!
- 14:15 Galatasaray'a Carlos Cuesta'dan müjde!
- 14:01 Serdal Adalı'dan İrfan Can Kahveci-Rafa Silva takası için yanıt!
- 13:40 Galatasaray'dan kar ve zarar açıklaması!
- 13:40 Murat Salar: "Reddedilen maddeler yüzünden yapamıyoruz"
- 13:31 Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!
- 13:28 Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog
- 13:21 Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu!
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı!
Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"
Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor
Real Madrid, Endrick'i göndermeye hazırlanıyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|15
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3