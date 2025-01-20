Ramazan Efe, halterde 2028 Olimpiyatları'na odaklandı

Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.
Beden eğitimi öğretmeni Ömer Öz'ün tavsiyesi üzerine 6 yıl önce haltere başlayan Ramazan Efe, 2022 yılında 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olduktan sonra 2024 yılında ise yıldızlar ve gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.
Küçük yaşlarda başladığı halterde önemli başarılara imza atan Ramazan Efe, yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, AA muhabirine, haltere ilk başladığı olumsuz yorumlar aldığını ama bunlara kulaklarını tıkadığını anlattı.
"Boyun kısa kalır, sen bunu yapamazsın." denilmesine rağmen azimle çalıştığını anlatan Yılmaz, "3 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğum var. İnşallah hedefimiz büyükler kategorisi, ardından da 2028 Olimpiyatları. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Büyük bir çaba ve emekle başarı oluyor." dedi.
Çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Çok zorluklar çektim. Yine Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Hedeflerim büyük, daha çok yol gideceğiz. İnşallah sesimi daha yüksek yerlerden duyurmaya çalışacağım." diye konuştu.
"Gözümüzü olimpiyatlara diktik"
Ramazan Efe Yılmaz'ın beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Ömer Öz de 5. sınıftayken Ramazan Efe ile tanıştığını ve haltere yönlendirdiğini anlattı.
Ramazan Efe'nin güçlü ve hırslı bir çocuk olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:
"Derste Ramazan Efe'yi çağırdım, 'Halter branşı ile uğraşır mısın?' diye sordum. İlk başta olumlu yanıt verdi daha sonra istemedi. 'Boyum kısa kalır, belim sakatlanır.' dedi. Halter branşından Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun kısa olmasından dolayı böyle bir izlenim var. Kendisine yapabileceği konusunda ikna ettm. Tekniğini de iyi verdiğimi düşünüyorum. Tuttuğunu koparan bir çocuk olduğu için 3 defa Avrupa şampiyonu, 1 defa dünya şampiyonu oldu."
Ramazan Efe ile büyükler kategorisinde yarışmayı istediklerini dile getiren Öz, "Sıklet değiştiriyoruz. 55 kilogramdan 61 kilograma çıkacağız. İnşallah büyüklerde yarışıp madalya kazanmak istiyoruz. Kota alıp 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyoruz. Bizim 2028 hedefimiz, olimpiyat madalyası kazanmaktır." ifadelerini kullandı.
Ramazan Efe, halterde 2028 Olimpiyatları'na odaklandı
Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başlayan Ramazan Efe, 2028 Olimpiyatları'na odaklandı.
Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.
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