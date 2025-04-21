Ramazan Civelek'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

Kayserispor forması giyen Ramazan Civelek, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.



29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili, "Karmaşık bir duygu içerisindeyim. Sevinçliyim ama buruk sevinçliyim. Fenerbahçe'de altyapı dahil 13-14 yıl görev aldım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı gol attım. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedik, Fenerbahçe sayesinde profesyonel futbolcu olduk ancak bize orada öğretilen ekmek yediğin yere ihanet etmemekti. Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY MAÇI



Ramazan Civelek, dört hafta sonra Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. Dört hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kayserispor olarak her maçta çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız. Ligin sonuna kadar puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.



YENİ SÖZLEŞME



"Kayserispor ile sözleşme uzatacak mısın?" sorusuna cevap veren Ramazan Civelek, "Kayserispor'la sözleşme uzatma noktasında benim tarafımdan da kulüp tarafından bir şey olmadı. Amacımız gemiyi kıyıya sağ salim yanaştırmak. Kayserispor benimle devam etmek isterse devam ederim" diye konuştu.



29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon forma giydiği 24 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.



Ramazan Civelek'in Kayserispor sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.



