Ralli Şampiyonası Eskişehir'de düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi, 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ralli Şampiyonası Eskişehir'de düzenlenecek
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12 Eylül 2024 13:37
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na puan verecek.

13 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Odunpazarı Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak rallinin ilk gününde, Eskişehir Kent Ormanı'nda seyirci özel etabı düzenlenecek.

Rallinin ikinci gününde pilotlar, Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) etaplarını ikişer kez geçecek.

Organizasyon, 15 Eylül Pazar günü KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından Espark önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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