Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip

Barcelona, Milan'ın 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu Rafael Leao'yu gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
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29 Aralık 2024 00:29
Barcelona, kadrosunu güçlendirmek adına Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu ile ilgileniyor.

Calciomercato'nun haberine göre, Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın, bu transferde ünlü menajer Jorge Mendes ile olan yakın ilişkilerini devreye sokmayı planladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 23 maça çıkan Leao, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.



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