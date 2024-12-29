Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip

Barcelona, kadrosunu güçlendirmek adına Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu ile ilgileniyor.



Calciomercato'nun haberine göre, Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın, bu transferde ünlü menajer Jorge Mendes ile olan yakın ilişkilerini devreye sokmayı planladığı belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Milan formasıyla 23 maça çıkan Leao, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.







