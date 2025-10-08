08 Ekim
Rafa Silva, derbide kaçırdığı golü unutamadı!

Galatasaray derbisinde Cengiz Ünder'in pasında penaltı noktası üzerinden topu dışarı vuran Rafa Silva'nın aklı kaçırdığı golde kaldı.

calendar 08 Ekim 2025 11:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Rafa Silva, derbide kaçırdığı golü unutamadı!
Galatasaray derbisinde Cengiz Ünder'in pasında penaltı noktası üzerinden topu dışarı vuran Rafa Silva'nın aklı kaçırdığı golde kaldı.

"HATALARIMIZI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Üzüntüsünü teknik ekiple paylaşan Portekizli yıldızın "Maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu karşılaşmadan dersler çıkarıp hatalarımızı telafi etmeye çalışacağız" dediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Rafa, 5 gol 2 asistlik katkı sağladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.