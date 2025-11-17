17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Rafa Silva, Benfica taraftarını şaşırtmadı!

Beşiktaş'taki gelişmelere Benfica taraftarları hiç şaşırmadı. Portekizli yıldızın her zaman problem çıkaran bir oyuncu olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

calendar 17 Kasım 2025 08:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva depreminin sarsıntıları devam ederken, çok uzaklardan ilgi çekici tepkiler geldi. Portekizli yıldızın eski kulübü Benfica'nın taraftarları yaşanan gelişmelere hiç şaşırmadı.

Rafa Silva'nın her zaman problem çıkaran bir isim olduğu şeklinde yorumlar yapılırken, daha önce de Benfica'ya bonservis bedeli kazandırmadan Sporting Lizbon'a gitmeye çalışması hatırlatıldı. Benzer bir tutumu yine gösterdiği ancak bu defa gerçek bir başkanı ve kulüp yönetimini karşısında bulduğu belirtildi.

"KEŞKE BAŞKANLAR DEĞİŞSE"


İşte Benfica taraftarlarının dikkati çeken bazı yorumları şöyle:

"Rafa Silva her zaman böyle bir oyuncu oldu... Rafa Silva budur arkadaşlar... Bir kulüp böyle yönetilir... Eğer Rui Costa olsaydı oyuncunun ve menajerin istediklerini yapardı... Keşke başkanları değiştirebilseydik... Bu adam kendisini Cristiano Ronaldo zannediyor ve istediğini yapmaya çalışıyor... Beşiktaş Başkanı yüzde 100 haklı. Bir oyuncunun sırf canı istemediği için sözleşmesini yerine getirmemesi ne kadar da saçma olurdu. Rafa bu tür huysuzluklarda çok tecrübelidir..."

ODASINA GİRDİ, ÇIKMADI!

Rafa Silva, yönetimin ve teknik heyetin sabrını zorlamaya devam ediyor. Portekizli oyuncu dün sabah tesislere giriş yaptıktan sonra saatlerce odasında bekledi. Sabah salonda yapılan çalışmaya çıkmayan, akşam idmanında yer alması beklenen Portekizli yine odasından çıkmadı. Görüşme taleplerini de reddeden Rafa Silva bugün de aynı davranışları gösterirse cezai yaptırımla karşılaşacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
