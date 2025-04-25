Rafa katkı verince, Beşiktaş yenilmiyor!

Beşiktaş, bu sezon Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın skora katkı verdiği karşılaşmalarda yenilgisi bulunmuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa katkı verince, Beşiktaş yenilmiyor!
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25 Nisan 2025 08:34
Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş'ta istikrarıyla öne çıkan tek isim Rafa Silva oldu. Süper Lig'de erken havlu atan Siyah-Beyazlılar, sahasında Hatayspor'u konuk etmeye hazırlanırken gözler yine Portekizli yıldıza çevrildi.

Son olarak 1-1 biten Göztepe maçında takımının golünü atan Silva, sezon genelinde Beşiktaş'ın en çok fark yaratan oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

RAFA ATINCA KARTAL KAYBETMİYOR

Dikkat çeken bir istatistik ise şu: Beşiktaş, bu sezon Rafa Silva'nın skora katkı verdiği hiçbir lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda Kara Kartal, 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

25 GOLE KATKI

43 resmi maçta 15 gol, 10 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcu, ligde çıktığı 29 mücadelede 9 gol atıp 3 asist yaptı.

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