12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-136'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-034'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Radomir Djalovic: "Taraftara söz veriyorum"

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Ekim 2025 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Radomir Djalovic için Antalya'da imza töreni düzenledi.

Zecorner Kayserispor, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen töreni kulübün ABD merkezli YouTube hesabından paylaştı.

Törende konuşan Djalovic, Kayserispor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllar önce Kayseri'de yaşadığını söyledi.


Türkiye ligini bildiğini anlatan Djalovic, "Taraftara şunun sözünü verebilirim, sıkı bir şekilde çalışıp bulunduğumuz yerden yukarı çıkabiliriz. Umut ediyorum burada çok güzel zaman geçireceğiz. Türkiye ve Kayserispor'a gelmekten dolayı mutluyum." dedi.

Djalovic, bir gazetecinin "Kayserispor'da problemin nerede olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklarla ilgili bir problem yaşandı. Bu sakat oyuncuların önce aramıza katılmasını istiyoruz. Takım halinde çok sıkı bir şekilde çalışarak bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde performans göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir dönem formasını giydiği Kayseri Erciyesspor'la ilgili soruya da cevap veren Djalovic, "Burada oynadığımda çok gençtim. O sene çok iyi bir sene olmamasına rağmen, daha sonraki yıl Avrupa'ya gitmiştik." diye konuştu.

Djalovic, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını, her puanın önemli olduğunu ifade etti.

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ise takım için yeni bir başlangıç yaptıklarını ve kariyerinde önemli başarılar bulunan Djalovic ile anlaştıklarını kaydetti.

Açıkalın, Djalovic'in Kayseri'nin eski futbolcularından biri olduğunu hatırlatarak, teknik direktörlük görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Djalovic, kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
