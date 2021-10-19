UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Royal Antwerp'te 2 oyuncu kesin olarak yok, 2 oyuncunun durumu ise şüpheli...



Gazet van Antwerpen'de yer alan habere göre; cumartesi günü Zulte Waregem karşısında da oynayamayan Radja Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında da oynamasının zor olduğu belirtildi. Royal Antwerp'ten yapılan açıklamada Nainggolan'ın bu hafta içerisinde antrenmanlara başlamasının beklendiği de duyuruldu.



Nainggolan dışında kas sakatlığı yaşayan Aurelio Buta'nın da Fenerbahçe karşısında oynamasının beklenmediği kaydedildi.



Bu iki oyuncu ile birlikte sakatlıkları devam eden Sam Vines ve Sander Coopman da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.





İLGİLİ VİDEO