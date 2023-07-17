Racing Team Turkey, Le Mans Serisi'nde liderliğini sürdürüyor

Otomobil sporlarında 2023 Avrupa Le Mans Serisi'nini ikinci ayağında Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi aldıkları sonuçlarla liderliklerini sürdürdü.Türkiye Otomobil Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa Paul Ricard yarışını genel klasman üçüncüsü ve Pro/AM kategorisi birincisi olarak tamamlayan Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi, bir kez daha podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.Racing Team Turkey ekibi, 40 puanla şampiyonada takımlar ve Salih Yoluç ise pilotlar genel klasmanında liderliğini sürdürdü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Yoluç,ifadelerini kullandı.