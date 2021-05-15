Rachid Ghezzal: 'Sonuna kadar hak ettik'

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta galibiyet golünün sahibi Rachid Ghezzal, maçın ardından konuştu



Şampiyonluk için konuşan Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak zorundaydık. Başından sonuna kadar zordu. Çok hak ettik şampiyonluğu. Taraftarlara çok teşekkürler." dedi.



"BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEĞİM"



Cezayirli yıldız, Beşiktaş'taki geleceği için ise "İnşallah Beşiktaş'ta devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



