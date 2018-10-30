İşte Quaresma'nın lig istatistikleri:

9 lig maçında 2 gol atıp 7 asist yapan Ricardo Quaresma, Beşiktaş kariyerinin en yüksek lig ortalamasına bu sezon ulaşabilir.Beşiktaş'ta ikinci dönemini ve toplamda 6'ncı sezonunu geçiren Portekizli yıldız, Çaykur Rizespor maçında 3 asist yaparken, Caner Erkin'in vurduğu ve Fink'e çarparak ağlara giden 3'üncü golün de hazırlayıcısı oldu. Quaresma bir de penaltı kaçırırken, müthiş performansı ile taraftarlardan bu kez alkış aldı.Dün akşam 7 asiste ulaşan Quaresma, 4 gol 8 asist ile tamamladığı geçen sezona daha 10'uncu haftada oldukça yaklaşmış durumda. Geçen sezon 0.3 olan asist ortalamasını bu sezon 0.07'ye çıkartan Portekizli yıldız, Beşiktaş kariyerindeki en yüksek asist ortalamasını 2016-2017 sezonunda 0.44 ile gerçekleştirmişti. Diğer sezonlarda ligin tamamında 6 ve 8 arasında değişen asist sayılarına ulaşan Quaresma'nın şimdiden 9 maçta 7 asiste ulaşması performansı açısından oldukça önemli bir rakam. Portekizli oyuncu Süper Lig'de de asist krallığında lider durumda bulunuyor.Ancak; tüm bu istatistikler ve alkışlanmalara rağmen dün akşam gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.Bu sezon: 9 maç 2 gol 7 asist2017-2018 sezonu: 26 maç 4 gol 8 asist2016-2017 sezonu: 29 maç 2 gol 13 asist2015 -2016 sezonu: 26 maç 4 gol 6 asist2011-2012 sezonu: 19 maç 5 gol 6 asist2010-2011 sezonu: 21 maç 3 gol 8 asist