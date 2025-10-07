PSV'den Philips Stadı için genişletme planı

PSV Eindhoven, Philips Stadı'nı genişletme hazırlıklarına başladı.



Hollanda ekibi, mevcut kapasitenin rakiplerine göre yetersiz kaldığını ve talebi karşılayamadığını açıkladı.



ARTAN GELİR, ARTAN BEKLENTİ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan PSV, 170 milyon euroyu aşkın gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalınması, yeni formatın katkısı ve kombine ile ürün satışlarındaki artış bu gelirin ana kaynakları oldu. Ancak bu rakam, Ajax'ın Avrupa Ligi sezonunda elde ettiği gelirin altında kaldı.PSV'nin finans direktörü Jaap van Baar, stat kapasitesinin kulübün büyümesinde en büyük engellerden biri olduğunu söyledi:PSV, yaklaşık 1,5 yıl önce stat genişlemesiyle ilgili fizibilite çalışması başlatmıştı. Konuya dair konuşan genel direktör Marcel Brands, bu sezon içerisinde net yanıt almayı hedeflediklerini belirtti: