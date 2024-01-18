PSG'nin yeni transferini açıkladılar!

Corinthians başkanı Augusto Melo, futbolcularından Gabriel Moscardo'nun Paris Saint-Germain'e transfer olacağını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG'nin yeni transferini açıkladılar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 18:52
Adı uzun zamandır Paris Saint-Germain ile anılan 18 yaşındaki ön libero oyuncusu Gabriel Moscardo için sıcak bir gelişme yaşandı.

Brezilya ekibi Corinthians'ın başkanı Augusto Melo, yaptığı açıklamayla birlikte genç futbolcusunun Paris Saint-Germain'e transfer olacağını söyledi.

Augusto Melo, ''Oyuncumuzun transferi için anlaşma tamamlandı. Moscardo, Paris Saint-Germain'e satıldı." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Corinthians ile 37 maça çıkan Moscardo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery