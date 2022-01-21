PSG'nin transferdeki hedefi Ndombele

Paris Saint-Germain'in, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG'nin transferdeki hedefi Ndombele
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 16:58
Paris Saint-Germain, kadrosunu Tottenham'dan Tanguy Ndombele ile güçlendirmek istiyor.

Fransız medyasında yer alan haberlerde; PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pocchettino'nun, Tottenham'a transfer ettiği Fransız futbolcunun takıma katılmasını istediği ifade edildi.

PSG'nin de bu istek üzerine, Tottenham ile kiralık transfer olarak görüşmeler yaptığı belirtildi. Tottenham'ın ise, transfer için 25 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamının Fransız ekibi tarafından karşılanmasını şartını koyduğu kaydedildi.

Son dönemde finansal olarak inceleme altında olan PSG'nin bu talebi istemeyerek de olsa kabul edeceği, Ndombele'nin ise kazancıyla kulüpteki en yüksek maaşlı isimlerden biri olacağı haberde yer aldı.

2019 yılında 60 milyon euro bedelle Lyon'da Tottenham'a transfer olan 25 yaşındaki Ndombele, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 10 maçta ilk 11'de şans buldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.