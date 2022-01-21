PSG'nin transferdeki hedefi Ndombele

Paris Saint-Germain, kadrosunu Tottenham'dan Tanguy Ndombele ile güçlendirmek istiyor.



Fransız medyasında yer alan haberlerde; PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pocchettino'nun, Tottenham'a transfer ettiği Fransız futbolcunun takıma katılmasını istediği ifade edildi.



PSG'nin de bu istek üzerine, Tottenham ile kiralık transfer olarak görüşmeler yaptığı belirtildi. Tottenham'ın ise, transfer için 25 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamının Fransız ekibi tarafından karşılanmasını şartını koyduğu kaydedildi.



Son dönemde finansal olarak inceleme altında olan PSG'nin bu talebi istemeyerek de olsa kabul edeceği, Ndombele'nin ise kazancıyla kulüpteki en yüksek maaşlı isimlerden biri olacağı haberde yer aldı.



2019 yılında 60 milyon euro bedelle Lyon'da Tottenham'a transfer olan 25 yaşındaki Ndombele, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 10 maçta ilk 11'de şans buldu.





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