PSG'nin önceliği Nagelsmann

Christophe Galtier ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint-Germain, teknik adam listesinin ilk sırasına Julian Nagelsmann'ı yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'nin önceliği Nagelsmann
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04 Haziran 2023 17:12
Paris Saint-Germain, sezonun tamamlanmasının ardından yeni yapılanmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, kulüpte teknik direktör Christophe Galtier'in ayrılığının beklendiği aktarıldı. Fransız ekibinin, Galtier sonrası ilk adayının Julian Nagelsmann olduğu belirtildi.

PSG'nin birkaç haftadır 35 yaşındaki teknik adamla görüşmelere devam ettiği öne sürüldü.

HENRY SÜRPRİZİ

Öte yandan Nagelsmann'la birlikte Thierry Henry'nin de göreve başlayabileceği vurgulandı. 45 yaşındaki Henry'in Nagelsmann'ın yardımcısı olabileceği kaydedildi.

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