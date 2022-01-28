PSG, Marcus Rashford'u istiyor!

Paris Saint-Germain, Manchester United'ın hücum oyuncusu Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Marcus Rashford'u istiyor!
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28 Ocak 2022 19:50
Fransa Ligue 1 devi PSG, transferde büyük bir harekat başlatıyor.

İngiliz basının haberine göre; Paris ekibi, Manchester United'ın yıldız golcüsü Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istiyor.

Haberde PSG'nin Kylian Mbappe'nin ayrılması durumunda Rashford'u iyi bir alternatif olarak gördüğü yazıldı.

Rashford'la görüşen Paris yetkilileri, oyuncudan olumlu bir geri dönüş aldı ve çalışmalarını hızlandırdı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 17 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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