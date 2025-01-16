PSG kupada son dakikalarda açıldı!

Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly ile karşılaştı. Marcel-Michelin Stadı'nda oynanan maçı PSG 4-2 kazandı.
Paris devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Zaire Emery, 67. dakikada Desire Doue, 88. dakikada Bradley Barcola ve 90+2. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu galibiyetin ardından PSG, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Paris devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Zaire Emery, 67. dakikada Desire Doue, 88. dakikada Bradley Barcola ve 90+2. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu galibiyetin ardından PSG, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.