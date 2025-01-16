PSG kupada son dakikalarda açıldı!

Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly'yi 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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PSG kupada son dakikalarda açıldı!
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16 Ocak 2025 00:54
Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly ile karşılaştı. Marcel-Michelin Stadı'nda oynanan maçı PSG 4-2 kazandı.

Paris devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Zaire Emery, 67. dakikada Desire Doue, 88. dakikada Bradley Barcola ve 90+2. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos kaydetti.

Bu galibiyetin ardından PSG, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

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