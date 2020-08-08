PSG, Koulibaly için kesenin ağzını açtı

Fransız devi Paris Saint-Germain, Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için teklifini Napoli'ye iletti.29 yaşındaki Koulibaly, transferde dev takımların ilgisini çekiyor ve adı birçok takımla anılıyor.Fransa Ligue 1 ekibi PSG de o takımlar arasına katıldı. Paris ekibi sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona eren Thiago Silva'nın yerini Koulibaly ile doldurmak istiyor.Fransız devi, Senegalli için 70 milyon avroluk teklifini de Napoli'ye iletti.