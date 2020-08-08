PSG, Koulibaly için kesenin ağzını açtı

Paris Saint-Germain, Napoli'nin yıldız stoperi için 70 milyonluk teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
PSG, Koulibaly için kesenin ağzını açtı
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08 Ağustos 2020 22:59
Fransız devi Paris Saint-Germain, Senegalli stoper Kalidou Koulibaly için teklifini Napoli'ye iletti.

29 yaşındaki Koulibaly, transferde dev takımların ilgisini çekiyor ve adı birçok takımla anılıyor.

THIAGO SILVA YERİNE GELECEK

Fransa Ligue 1 ekibi PSG de o takımlar arasına katıldı. Paris ekibi sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona eren Thiago Silva'nın yerini Koulibaly ile doldurmak istiyor.

Fransız basınının iddiasına göre; Fransız devi, Senegalli için 70 milyon avroluk teklifini de Napoli'ye iletti.




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