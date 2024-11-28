PSG, Devler Ligi'nde yine hüsran yaşıyor!

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yarattı. Fransız temsilcisi, şu anda play-off hattının altında yer alıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG, Devler Ligi'nde yine hüsran yaşıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 17:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Bayern Münih'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Paris Saint-Germain, organizasyonda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Yıllardır büyük yatırım yapmasına ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa hedeflemesine rağmen bu hedefine bir türlü ulaşamayan PSG, bu sezon ise 5 maçta 4 puan topladı.

Paris Saint-Germain, topladığı 4 puanla 5. haftanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde play-off hattının (9-24 play-off hattı) bile altında 25. sırada yer alıyor.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlar şu şekilde;

Paris Saint-Germain 1-0 Girona
Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain 1-1 PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain 1-2 Atletico Madrid
Bayern Münih 1-0 Paris Saint-Germain

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery