PSG, Devler Ligi'nde yine hüsran yaşıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Bayern Münih'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Paris Saint-Germain, organizasyonda büyük hayal kırıklığı yarattı.



Yıllardır büyük yatırım yapmasına ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa hedeflemesine rağmen bu hedefine bir türlü ulaşamayan PSG, bu sezon ise 5 maçta 4 puan topladı.



Paris Saint-Germain, topladığı 4 puanla 5. haftanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde play-off hattının (9-24 play-off hattı) bile altında 25. sırada yer alıyor.



PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlar şu şekilde;



Paris Saint-Germain 1-0 Girona

Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 1-1 PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain 1-2 Atletico Madrid

Bayern Münih 1-0 Paris Saint-Germain



