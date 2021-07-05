PSG'den ilk büyük transfer geldi!

Bu yazın en hareketli takımlarından biri olması beklenen PSG, Achraf Hakimi transferini bitirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den ilk büyük transfer geldi!
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05 Temmuz 2021 15:35
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için iddialı bir kadro kurma çabasında olan PSG, Inter'den Achraf Hakimi'nin transferini bitirdi.

Paris'e doğru yola çıkan 22 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibi, 70 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Hakimi, yeni kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını atacak.

Inter'e geçen yaz 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ kanat oyuncusu, şampiyonluk yaşadıkları sezonda 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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PSG, Hakimi transferinin ardından Milan ile sözleşmesi biten Donnarumma ile Real Madrid ile yol ayrımına gelen Sergio Ramos'un da transferini açıklamayacak.


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