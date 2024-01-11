PSG'den haber var: "Boey'e ilgi var, anlaşma yok"

Paris Saint-Germain cephesi, Fransız basınına Sacha Boey ile ilgilendiklerini ancak anlaşma olmadığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'den haber var: 'Boey'e ilgi var, anlaşma yok'
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11 Ocak 2024 13:20
Avrupa kulüplerinin takibinde olan Galatasaraylı Sacha Boey ile ilgili Fransa'dan yeni gelişmeler yansıdı.

Nordi Mukiele'nin mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği basına yansıyan Paris Saint-Germain'in Sacha Boey'i takip altına aldığı ve transfer listesine eklediği birçok Fransız gazetesinde yer aldı. Bunun üzerine Boey için 21-22 milyon euro karşılığında Galatasaray ile Paris Saint-Germain ile el sıkıştığı öne sürüldü.

İDDİA | PSG: "İLGİ VAR, ANLAŞMA YOK"

Daha sonra RMC Sport ve Fabrizio Romano'nun Paris Saint-Germain kulübü yöneticilerine dayandırdığı haberlerde, iki kulüp arasında bir anlalma yok ancak Fransız kulübünün ilgisinin doğru olduğu belirtildi.

G.SARAY 1.15 MİLYON EURO'YA ALDI

Galatasaray'ın 2021 yazında 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'den transfer ettiği 23 yaşındaki Boey, Paris yakınlarındaki Montreuil'de doğdu ve büyüdü. Fransız yıldız, daha önce Paris Saint-Germain taraftarı olduğunu da açıklamıştı.

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı. 

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