PSG'den 130 milyon euroluk dev harekat

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılması halinde Victor Osimhen'i getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'den 130 milyon euroluk dev harekat
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08 Nisan 2024 15:14
Paris Saint-Germain'de, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin alternatifi belirlendi.

130 MİLYON MADDESİ VAR

Corriere dello Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki santrforun Avrupa'dan çok fazla talibi olsa da 130 milyon euroluk serbest kalma maddesinden dolayı Paris Saint-Germain'in daha favori konumda olduğu söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 26 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 14 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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