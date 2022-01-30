PSG, Dembele için bastırıyor!

PSG, Barcelona'dan ayrılması beklenen Ousmane Dembele'nin transferi için uğraşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Dembele için bastırıyor!
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30 Ocak 2022 23:27
Fransa Ligue 1 devi PSG, Barcelona'dan ayrılacak olan Ousmane Dembele için atakta...

Diario Sport'un haberine göre; oyuncuyla anlaşan Paris ekibi, Barcelona ile pazarlıklarda sona yaklaştı.

Haberde Avrupa'da transfer penceresi 31 Ocak'ta kapanacağı için PSG'nin Dembele'yi kadrosuna katmak için tam 1 gününün olduğuna dikkat çekildi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dembele, bu sezon 11 resmi maça çıktı ve 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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