Fransa Ligue 1 devi PSG, Barcelona'dan ayrılacak olan Ousmane Dembele için atakta...



Diario Sport'un haberine göre; oyuncuyla anlaşan Paris ekibi, Barcelona ile pazarlıklarda sona yaklaştı.



Haberde Avrupa'da transfer penceresi 31 Ocak'ta kapanacağı için PSG'nin Dembele'yi kadrosuna katmak için tam 1 gününün olduğuna dikkat çekildi.



Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dembele, bu sezon 11 resmi maça çıktı ve 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





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