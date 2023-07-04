PSG'de, Galtier gidiyor Enrique geliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Paris Saint-Germain teknik direktör değişimine hazırlanıyor.



Christophe Galtier ile yollarını ayırmaya hazzırlanan PSG, Luis Enrique'yi açıklamak için gün sayıyor.



2 YILLIK SÖZLEŞME



Le Parisien'in haberine göre Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in ayırlığını açıklamak için Luis Enrique'yi takımın başına getirmeyi bekliyor. Son zamanlarda hapis olaylarından dolayı Galtier ile ipleri iyice koparan PSG, Luis Enrique'yi açıklamak için gün sayıyor.



Haberin devamında ise Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü perşembe günü açıklaması bekleniyor. Çarşamba günü Paris'e gidecek olan Luis Enrique son detaylardan sonra 2 yıllık anlaşmayı imzalayıp PSG'nin yeni hocası olacak.



