PSG başkanından Süper Lig açıklaması!

Paris Saint Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un önderliğinde oluşturulmak istenen yeni Süper Lig projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Nasser Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, "Sözde Süper Lig, böyle bir şey yok. Ne ilk versiyonu ne de ikinci versiyonu olmayacak. Üç takım hariç, büyük,küçük tüm kulüpler ve taraftarlar bu projeye karşı." dedi.



"UEFA MÜSABAKALARINDAN MEMNUNLAR"



Karşı çıkanların UEFA müsabakalarına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen PSG başkanı, "Garip olan şu ki bu projeye destek verenler UEFA turnuvalarında oynamaktan ve bu tür güçlü turnuvalara katılmaktan mutluluk duyuyorlar. Şu anda Süper Lig'i yeniden canlandırmanın bir yolu olduğunu sanmıyorum çünkü karşı çıkan birçok kişi var." şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ DEĞERİNİ ARTIRMAK"



Nasser Al-Khelaifi son olarak, "2022'de potansiyelimizi ve başarabileceklerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Hedeflerimizden biri bu üç kulübün haksız olduğunu kanıtlayacak olan UEFA müsabakalarının değerini artırmak olacak." diyerek sözlerini noktaladı.





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